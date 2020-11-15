تراند اليوم : "بروس لي" يعود مجددًا إلى الأضواء.. والفضل لابنته

على الرغم من أن شانون لي كانت تبلغ من العمر 4 سنوات فقط في ذلك الوقت، إلا أنها لازالت تتذكر جنازة والدها، نجم الألعاب القتالية، بروس لي، في عام 1973، قبل عرض فيلمه: "دخول التنين".

إذ تصف شعورها آنذاك بأنه كما لو أن روح والدها "خرجت من جسدي" خلال الجنازة.

بعد 20 عامًا، أصيب شقيقها براندون لي برصاصة في بطنه أثناء تصوير مشهد لـ "ذا كرو" في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا، بعد أن أصابته رصاصة قاتلة بطريق الخطأ.

مكالمة هاتفية في منتصف الليل من والدتهما، ليندا لي كادويل، أيقظت شانون من النوم في منزلها بنيو أورلينز. قالت لصحيفة "نيويور بوست": "قالت أمي إن هناك حادثًا. لم نكن نعرف شيئًا أكثر من ذلك".

في الطريق إلى المستشفى في ويلمنجتون، أصاب خريجة جامعة تولين شعور مزعج "في الهواء، كان لدي هذا الإحساس بالحيوية؛ كان الأمر كما لو أن شيئًا ما قد مر بي".

في كتابها الذي نُشر مؤخرًا بعنوان "كن ماء، صديقي: تعاليم بروس لي"، تصف ذلك الشعور بأنه "روح أخيها تخرج من جسده من خلال جسدي".

أوضحت: "الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو أن براندون قد مات".

لمدة ثلاث سنوات، خلال فترة زواج فاشل وولادة ابنتها رين، البالغة من العمر 17 عامًا، لم تستطع شانون التصالح مع المآسي.

تتذكر شانون البالغة من العمر 51 عامًا: "لقد عانيت في الاعتناء بنفسي. كنت أغلق وأضبط. سأتوقف عن الرد على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني حتى أملك القوة للمتابعة".

كما أنها طورت عادات أكل غير صحية. قالت: "أنا فتاة طعام مريحة والطريقة الوحيدة التي يمكنني بها أن أشعر بالشبع، هي مكرونة والدتي".

ثم انتقلت إلى تعاليم والدها. كان بروس قد انتقل من امتلاك دوجو للفنون القتالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى كونه المدرب المفضل لمشاهدي هوليوود من الدرجة الأولى. وشارك في بطولة فيلم "ذا جرين هورنت".

على طول الطريق، طور أفكارًا عميقة للعيش والقتال، بعد عقود من وفاة زوجها، كانت ليندا تعمل مع محرر على أمل نشر فلسفة بروس لي. واعتقدت شانون أنها قد تجد المادة مثيرة للاهتمام. قالت: "كان الأمر أشبه بثلاثة كتب هاتف. هدية رائعة سقطت في حضني".

تشكل حكمة والدها الصادقة وخبراته التعليمية، مثل الوقت الذي ذهب فيه إلى هونج كونج أثناء تصوير فيلم "دخول التنين" حتى أعاد المنتجون في هوليود تنقيحاته، جوهر كتاب شانون، وهو مزيج من المساعدة الذاتية والسيرة الذاتية والمذكرات.

قالت، "إن مفتاح فلسفة والدي هو تحقيق الذات: إنها تحقيق الأهداف والطموحات. أما بالنسبة لخط بروس الأكثر شهرة - يجب أن تكون بلا شكل، لا شكل، مثل الماء"، تفسرها شانون على أنها تعني "تحقيق جوهر المرء، والقدرة على العمل مع كل ما يأتي إليك".

أثناء تأمل كتاباته، التي كانت مأخوذة بشكل خاص من كتلة صلبة واحدة: "دواء معاناتي الذي كان بداخلي منذ البداية... الآن أرى أنني لن أجد الضوء أبدًا إلا إذا كنت، مثل الشمعة، وقودي الخاص، وأستهلك نفسي".

وهو ما أقنعها أنها بحاجة للسيطرة على حزنها والعثور على إجابات. قالت شانون، التي تعيش الآن في لوس أنجلوس وهي منتجة تنفيذية في سلسلة "سينماكس واريور" "قرأت المزيد في كتابات والدي، وذهبت إلى العلاج، وتدربت في جيت كون دو (فن قتالي ابتكره بروس). لقد عملت بالأعشاب وأنواع مختلفة من التدليك. امرأة الطب سحبت مني الطاقة. بالنظر بعمق إلى الحزن، فإنك تفهم الحياة".