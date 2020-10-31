شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "السر" اسم مبدئى لفيلم أحمد السقا بتوقيع أحمد نادر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم أحمد السقا الجديد على اسم مبدئى وهو "السر" تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويتم تغيير الاسم خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من كافة التحضيرات الأخيرة، ويجرى مخرج العمل ترشيح عدد من النجوم الذين يشاركون في بطولة الفيلم بجانب السقا، ويتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، ومن المقررأن ينطلق التصوير بعد انتهاء تعاقد الأبطال ومعاينة الديكورات الخاصة بالعمل.

من ناحية أخرى يتبقى للنجم أحمد السقا 3 أيام في فيلمه الأخير "العنكبوت" والتي تشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، ومن المقرر أن يستأنف صناع العمل التصوير منتصف شهر نوفمبر، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه في السينمات.

وفى سياق أخر يقدم النجم أحمد السقا مسلسل في شهر رمضان المقبل بمشاركة النجم أمير كرارة "نسل الأغراب" وجارى التحضير للعمل حالياً استعداداً لانطلاق التصوير.

Advertisements

مسلسل "نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سوياً في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.