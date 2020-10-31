مسؤول مصري لـ"الخليج 365": نجاح مهرجان الجونة يعود لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محافظ البحر الأحمر في مصر، اللواء عمرو حنفي، أن نجاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي يعود لوعي المصريين

وقال حنفي لـ"الخليج 365": "للدورة الرابعة من عمر مهرجان الجونة السينمائي وضع شديد الخصوصية بسبب جائحة كورونا التي أربكت العالم".



وتابع محافظ البحر الأحمر: "كل مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل خروج مهرجان الجونة بصورة مشرفة تليق بحجم مصر، ويجب توجيه شكر خاص لوزارة الصحة التي وفرت كل شيء لحماية ضيوف المهرجان من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

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وأضاف: "مهرجان الجونة السينمائي أصبح يمثل قيمة مضافة لمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص، وللدولة المصرية بصورة عامة، وعودة ضيوف المهرجان لأوطانهم بدون إصابة يعد دليلا قويا على أن مصر آمنة، وأن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية تم على أكمل وجه".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي اختتم فعالياته الجمعة الماضي، وفاز الفيلم الفلسطيني"200 متر" بجائزة سينما من أجل الإنسانية، وحصل فيلم"إلى أين تذهبين يا عايدة" بنجمة الجونة الذهبية.

كما شهد حفل الختام منح الفنان المصري خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله الفنية.