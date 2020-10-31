تراند اليوم : الليلة ياسمين الخيام تكشف اسرار خاصة عن حياة والدها بـ واحد من الناس

في حلقة خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج «واحد من الناس» على «الحياة»، وحلقة مليئة بالمفاجآت والانفرادات لأول مرة الحاجة ياسمين الحصري، تروي للدكتور عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس» أسرار وحكايات خاصة جدا عن الشيخ محمود خليل الحصري، والشخصيات التي أثرت في حياته، وتفاصيل علاقته بأمه وزوجته وأولاده.

كما يلتقي «الليثى» بالفنان المعتزل مجدي إمام، وفضيلة الشيخ أسامة الأزهري، وأول عرض حصري للفيلم التسجيلي الوثائقي (المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) من إنتاج مجدى إمام ضمن سلسلة أفلام وثائقية عن حياة النبى صلى الله عليه وسلم، والذى يتناول رحلة روحانية مثيرة تمس القلب والوجدان حيث يوضح الأماكن المأثورة للرسول-صلى الله عليه وسلم- في المدينة المنورة.

يذاع برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء الجمعة السبت من كل أسبوع على شاشة «الحياة».

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