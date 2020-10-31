فن ومشاهير

صور| ليست المرة الأولى.. زوج عبير صبري يقبلها على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة عبير صبري، على حضورة ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس بتواجد نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

والتقطت عدسات المصورين صورًا لـ عبير صبري على الريد كاربت بصحبة زوجها المحامي أيمن البياع، والذي ظهر في صورة من ضمن الصور وهو يقبلها تعبيرًا عن مدى حبه الشديد لها.

2e435edc33.jpgعبير صبري وزوجها

%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8عبير صبري وزوجها

Advertisements

وليست هي المرة الأولى التي يقبل فيها أيمن البياع زوجته الفنانة عبير صبري، فسبق وقبلها في أكثر مناسبة، كما هي أيضًا دائما تعبر عن عشقها له من خلال نشر صور تجمعهما ببعض وتظهر فيها وهي تقبله.

0ce6063b61.jpgعبير صبري وزوجها

87f86f1aa8.jpgعبير صبري وزوجها

وشاركت عبير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، رفقة كل من "يسرا، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وحلا شيحة، المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| ليست المرة الأولى.. زوج عبير صبري يقبلها على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا