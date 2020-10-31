صور| ليست المرة الأولى.. زوج عبير صبري يقبلها على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة عبير صبري، على حضورة ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس بتواجد نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

والتقطت عدسات المصورين صورًا لـ عبير صبري على الريد كاربت بصحبة زوجها المحامي أيمن البياع، والذي ظهر في صورة من ضمن الصور وهو يقبلها تعبيرًا عن مدى حبه الشديد لها.

عبير صبري وزوجها

عبير صبري وزوجها

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وليست هي المرة الأولى التي يقبل فيها أيمن البياع زوجته الفنانة عبير صبري، فسبق وقبلها في أكثر مناسبة، كما هي أيضًا دائما تعبر عن عشقها له من خلال نشر صور تجمعهما ببعض وتظهر فيها وهي تقبله.

عبير صبري وزوجها

عبير صبري وزوجها

وشاركت عبير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، رفقة كل من "يسرا، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وحلا شيحة، المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.