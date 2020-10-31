هذا أخر ما فعلته النجمة الهندية الراحلة سرديفي قبل وفاتها المأساوية في دبي

رنا صلاح الدين - كشفت للتو الممثلة الهندية جانفي كابور، ابنة بوني كابور والفنانة الهندية الراحلة سريديفي، في مقابلة مع كاران جوهر عن أخر محادثتها مع والدتها.

يقال إن جانفي كانت تعتاد من والدتها سريديفي مساعدتها على النوم وتتناول الطعام أيضًا كلما كانت الفنانة الراحلة في المنزل. وهكذا في الليلة التي سبقت مغادرة سريديفي إلى دبي، اتصلت جانفي بوالدتها وقالت: "أريدك أن تجعليني أنام".

وبينما كانت سريديفي تستعد للمغادرة إلى دبي، كانت جانفي قد أصبحت نصف نائمة عندما جاءت سريديفي إلى غرفتها.

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نقول الممثلة الشابة، إنها شعرت بوالدتها وهي تربت على رأسها وسرعان ما نامت بسرعة. وهكذا، كان هذا الأمر هو آخر شيء أخبرته جانفي عن والدتها، حيث اضطرت الممثلة الشابة بعد ذلك إلى المغادرة مبكرًا لتصوير أحد أعمالها "داداك"، ولم تستطع أن تودعها ".

وتنفست سريديفي أنفاسها الأخيرة في 24 فبراير 2018 في دبي حيث ذهبت لحضور حفل زفاف عائلي، تشير التقارير لمحاولة انتحارها في حوض الاستحمام بجناحها الفندق، وهو ما نفته التحقيقات والتي أشارت بوقوع أمر مريب لم يُكشف عنه إلى الآن.

وكانت الحائزة على جائزة Padma Shri قد تركت بصمتها أيضًا بأدائها غير العادي في أفلام التاميل والتيلجو والهندي. كان آخر أفلامها هو "أمي" التي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة بعد وفاتها.