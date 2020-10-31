فيديو| "السرطان عدو شرس".. بسمة وهبة تكشف تفاصيل حالتها الصحية: "حياتي كلها ابتلاءات"

رنا صلاح الدين - تحدثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن تجربتها مع مرض السرطان وتطورات وضعها الصحي، خلال لقائها مع برنامج "mbc trending".

وقالت بسمة:"أنا من المحاربات وليس من المتعافيات فقط.. السرطان عدو شرس يحتاج إلى سلاح أشد قوة منه وهو الأمل والتفاؤل".

وأضافت بسمة:"أنا يبان عليا اني في منتهى السعادة وشكلي قوية جدا لكن أنا حياتي كلها ابتلاءات، لكن اتعلمت منها أكون قوية ومتفائلة.. وربنا بيبتلي اللي بيحبهم وعلى قد اليقين ده ربنا بيكرمك".

Advertisements

على جانب آخر روت تفاصيل ذهابها إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات، قائلة:"أنا كان عندي مشكلتين ودول اللي ودوني لندن، الأولى إن من سنة بيحصلي حاجات كتير في معدتي، والثانية هرمونات نشطة بالرحم وليس ورمًا سرطانيًا، فرحت لدكتور الأورام وقالي لازم ناخد عينة وعملت العملية، وأنا بعتبر نفسي حاليا اني تعافيت وأول حاجة عملتها سجدت سجدة شكر لله".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد شاركت جمهورها بعد إجرائها العملية الجراحية بفيديو ظهرت من خلاله وهي مرتدية الحجاب، وعلقت قائلة: "الحمد لله أنا قولت أطمنكم عليا، بس أول حاجة عملتها إني سجدت سجدة شكر لله وحمدت ربنا إنه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة، يارب ألطف بينا دايما يارب".

الإعلامية المصرية أرفقت الفيديو، بتعليق قالت فيه: "الحمد لله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبه اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".