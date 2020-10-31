صور.. ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها مع عيد الهالوين.. وتظهر بشكل مرعب

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة الأردنية ميس حمدان، أن تحتفل بعيد ميلادها هذا العام بطريقة جديدة ومختلفة، تتماشى مع احتفالات عيد الهالوين الذي يوافق اليوم 31 أكتوبر.

وشاركت ميس، جمهورها بسلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت من خلالها بشكل مرعب داخل إحدى الغابات، وذلك من حيث الماكياج وطريقة الريأكشن والملابس.

ميس حمدان

ميس حمدان

ميس حمدان

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ميس حمدان

وعلقت ميس على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجه بس انا السنه دي قررت احط صور مرعبه تتماشى مع احتفالات عيد الهلع و القرع الهالوين .....ايه رايكو في اللوك ؟ وكل سنه وانا طيبه وبخير".

على صعيد آخر طرحت المطربة ميس حمدان، أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية، تحت عنوان "صح صح"، عبر قناة "فري ميوزك" لماكلها المنتج نصر محروس بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "اصحى صح صح يا غبى" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.