فيديو مؤثر – بكاء خالد الصاوي أثناء تكريمه من مهرجان الجونة

متابعة بتجـــــــــــــرد: لم يتمالك الفنان خالد الصاوي نفسه وانهمر في البكاء خلال تكريمه بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بعد منحه جائزة الإبداع الفني.

ووجه خالد الشكر لكل القائمين والحضور في المهرجان، خلال كلمته في الحفل، موضحا أنه قرر أن يرتجل على المسرح في كلمته وأن يقول ما في قلبه، قائلا: “كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في إننا نبقى موجودين ومبسوطين وبنقاوم من أجل الأمل والحياة والسينما”.

وأضاف أنه بمجرد علمه بالتكريم شعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه ما سيقوله للشباب الصغير، حول الحياة والأمل في الغد، قائلاً: “مش عارف أقول للشباب اعمل زيي واترفد من المدرسة ولا نط من على السور ولا اتخانق في كل مكان تروح فيه.. ولا كون متسرع وارجع اندم.. تحسس وتعتذر.. مش عارف أقول إيه أقول خليك عنيد! مش هينفع”.

وتابع: “عشان كده عايز أقوله خد 50% مني وسيب الـ50% التانيين الوحشين ارميهم في أي باسكت”.

وفي نهاية كلمته أهدى خالد الجائزة للعديد من نجوم الفن، واصفا إياهم بآباء وأمهات السينما حتى الآن، وهم: لبنى عبد العزيز، حسين فهمي، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، شهيرة، بوسي، عادل إمام، سمير غانم، سمير صبري، يحيى الفخراني، محيي إسماعيل.

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