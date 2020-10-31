2 نوفمبر.. عرض مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين على ON E

رنا صلاح الدين - كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل "خيط حرير"، التي تقوم ببطولته النجمة مي عز الدين، بمشاركة عددًا من النجوم.

ومن المقرر عرض أولى حلقات المسلسل بدًا من يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، عبر فضائية on e.

وكان البرومو الدعائي للمسلسل طرح الأيام القليلة الماضية حيث ظهر في الإعلان مجموعة من النجوم بجانب مي عز الدين، أبرزهم الفنان محمود عبد المغني وسوسن بدر ومي سليم ونيقولا معوض وولاء الشريف، وسيطر عليه أجواء الإثارة والغموض.

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وتجسد مي عز الدين في أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تمتلك مجموعة شركات كبيرة في القاهرة ودبي، وتقع في مشاكل خلال الأحداث.

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جوارالفنانة مى عز الدين والفنان محمود عبد المغنى كلا من الفنانين، سوسن بدر، ونيقولا معوض، وصفاء الطوخى، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.