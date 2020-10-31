بعد "فجأة افترقنا".. تامر حسني يطرح اليوم أغنيته الجديدة "بألف سلامة"

رنا صلاح الدين - يستعد النجم تامر حسني، اليوم السبت لطرح رابع أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وذلك تحت عنوان "بألف سلامة"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "بألف سلامة" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، و توزيع وميكس يحيي يوسف، و ماستر جلال حمداوي.

واستطاع تامر حسني، أن يحقق نجاحًا مبهرًا بأغنيته "مبطلناس احساس"، وهي الأولى من ألبومه الجديد، وهي من كلمات محمد القياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما طرح الأغنية الثانية الأيام القليلة الماضية تحت عنوان "فجأة افترقنا"، ولاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.

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الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، إشراف عام أ/ سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.

أما الأغنية الرابعة هي الأولى الذي طرحها تامر حسني من الألبوم وجمعته بالفنان محمود العسيلي، تحت عنوان "اختراع"، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة خاصة ان تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.