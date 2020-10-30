الكشف عن أخطر المهن في زمن كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:13 مساءً - منذ 4 دقائق

وسط انتشار فيروس كورونا، أشارت الدراسة نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى أن عمال محلات البقالة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي المستجد، بنسبة تبلغ 20 ضعفا مقارنة بعامة السكان.

ووفقا للباحثين الذين درسوا الظروف في أحد المتاجر الكبرى في بوسطن، ظهر ان معدل العدوى بين عمال المتجر يبلغ 20 % مقارنة بمعدل الانتشار بين عامة السكان في المجتمع المحلي والبالغ 1.3 %.

ولم تظهر على غالبية الموظفين (75%)، أي أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، في حين كان العمال الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء، مثل عمال الكاشير أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة مقارنة بزملائهم في المتجر.

وركزت الدراسة الحديثة في المقام الأول على العاملين في الخطوط الأمامية، ودرست بيانات 104 من عمال المتاجر.

وبحسب الفريق، الذي اجرى الدراسة وهو من كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد، فان النتائج تشير إلى أن هؤلاء العمال الرئيسيين يمكن أن يكونوا من ناشري العدوى دون معرفة ذلك.

وقال البروفيسور جوستين يانغ، من قسم الصحة البيئية بجامعة هارفارد: ”لقد رأينا الكثير من الدراسات حول تعرض العاملين الأساسيين للعدوى، ولكنهم جميعا يعملون في مجال الرعاية الصحية، في حين تركز دراستنا على عمال المتاجر الذين يتعاملون مع جميع الفئات بانتظام“.