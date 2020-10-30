فيديو صادم لموظفين يصفعون أنفسهم بقسوة بأمر من الشركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:13 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 7:10 مساءً

في تصرف وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسادي، أثار فيديو يعود لموظفين راكعين على الأرض ويرددون شعارات ويعاقبون أنفسهم بصفع وجوههم بشكل متكرر، الجدل بين المتابعين، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل للتساؤل حول السبب خلف إقدامهم على هذا الفعل.

أصدرت إدارة إحدى الشركات الصينية تعليمات غريبة، حيث أقدمت على إجبار عدد من الموظفين على الركوع وصفع أنفسهم عدة مرات. وأشارت تقارير إلى أن الفيديو صوِّر لمجموعة من الموظفين في شركة صينية، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الفيديو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الشركة، التي تقع جنوبي الصين، تخضع حاليا للتحقيق بعد اتهامها بإجبار موظفيها على صفع أنفسهم، حيث تظهر اللقطات المتداولة مجموعة من الموظفين راكعين على الأرض وهم يضربون أنفسهم بعنف.

وأوضحت الشركة للصحفيين أن المقطع تم تسجيله خلال جلسة تدريبية تهدف إلى مساعدة موظفي المبيعات على بناء مرونتهم، وادعت أن الموظفين فعلوا ذلك طواعية.

وأشار المتحدث باسم الشركة أن هذا التدريب يساعد الموظفين على تحقيق نسبة المبيعات المستهدفة.

ويظهر فيه صف من نحو 8 رجال ونساء، جميعهم يرتدون ملابس سوداء، يقفون أمام مدربهم، واحد منهم على الأقل وهو يضرب وجهه مرات ومرات. وبدا أن آخرين يصفعون أيديهم على الأرض أو يضربون بقبضاتهم في الهواء.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المقطع الذي مدته 33 ثانية تم التقاطه مؤخراً في مدينة دونغجوان في جنوب الصين، ويظهر فيه صف من حوالي 8 رجال ونساء، جميعهم يرتدون ملابس سوداء، ويقفون أمام مدربهم.

شوهد واحد منهم على الأقل وهو يضرب وجهه مرات ومرات. وبدا أن آخرين يضربون بأيديهم الأرض أو يضربون بقبضاتهم في الهواء. ثم قام الرجل الذي كان يصفع على وجهه بخلع قميصه وبدأ يضربه به الأرض عدة مرات.