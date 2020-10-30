أصالة وسميرة سعيد في الجونة ولَم يحضروا ختام المهرجان

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المتواجدين في الجونة، إن الفنانة السورية أصالة تتواجد في المدينة منذ عدة أيام، حيث سافرت خصيصا لرغبتها في قضاء إجازة هناك.

وأضافت مصادرنا وأكدت إن الفنانة سميرة سعيد هي الأخرى تقضي إجازة في الجونة منذ عدة أيام، ولكنها كانت تحركاتها هناك محدودة، حيث إنها منتظرة أن تنتهي فاعليات الدورة الحالية من المهرجان حتى تستطيع أن تتحرك بأريحية.

وعلى الرغم من وجود الفنانتين أصالة وسميرة سعيد في الجونة، إلا إنهم لم يحضروا أيا من فاعليات المهرجان، كما إنهم لم يحضروا حفل ختامه، حيث إنهم متخذين قرار بأن هذه الفترة إجازة، ويرغبون في قضائها بعيدا عن الأضواء.

يذكر أن فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم الجمعة الماضية، ومقرر إقامة حفل ختامها اليوم الجمعة.