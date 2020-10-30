بالرقص.. جيسيكا ألبا تشجع الجمهور على التصويت

رنا صلاح الدين - تعد الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا من بين العديد من الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج والتصويت في الانتخابات المحلية والوطنية في الولايات المتحدة.

يوم الخميس، انتقلت نجمة Sin City إلى حسابها الشخصي بموقع الترفيه العالمي تيك توك، واستعرضت أمام الشاشة بعض الحركات الراقصة على إيقاع أغنية Gloria Estefan الكلاسيكية.

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كتبت الأم لثلاثة أطفال في تعليقها الفيديو الذي شاركته على انستجرام ايضًا، تطالب متابعيها بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

في الفيديو، ظهرت ألبا وهي تبتسم وكانت تنطلق في رقصها حافية القدمين، على ما يبدو في غرفة مفتوحة داخل منزلها في لوس أنجلوس، وكانت ترتدي بلوزة بيضاء وتنورة طويلة سوداء تقترب من كاحليها.

وأثناء الفيديو، ظهرت ألبا وهي ترقص في طريقها إلى الكاميرا وعرضت ملصق "قمت بالتصويت" الذي وضعته بالقرب من صدرها. فيما علق عدد من متابعيها في كلا المنصتين مؤكدين أنهم صوتوا للرئيس دونالد ترامب أو نائب الرئيس السابق جو بايدن.