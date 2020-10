شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تطرح 14 أغنية لألبومها الجديد Positions عبر يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية أريانا جراندى، النقاب عن ألبومها السادس الذى يحمل اسم Positions، حيث طرحت الألبوم كاملًا، اليوم الجمعة، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وجاء هذا بعد مرور أكثر من عام ونصف على إعلان نجمة البوب خططها لإطلاق الألبوم الجديد، وذلك وفقًا لما نشره موقع "billboard".

والأغنية الرئيسية للألبوم الجديد هي أغنية Positions، والتي تعكس شكل الحياة داخل البيت الأبيض وإدارة البلاد تحت قيادة أريانا جراندى، كما يتضمن الألبوم المكون من 14 أغنية، عددًا من الدويتو، بما في ذلك أغنية "Safety Net" مع Ty Dolla $ ign وأغنية "Off the Table" مع The Weeknd، إضافة إلى تعاونها مع Doja Cat في أغنية "Motive".

وغردت أريانا جراندى، قبل أيام، بهذه المناسبة، "هذا المشروع هو المفضل لدى لأسباب عديدة ولا يمكننى الانتظار حتى يكون متاح لكم.. شكرًا لكم على حبكم وإثارتكم، فهذا يعنى العالم بالنسبة لى".

Advertisements

وكانت قد طرحت النجمة العالمية أريانا جراندى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Positions"، يوم الجمعة الماضى، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية التى انتظرها جمهور المغنية العالمية، أكثر من 50 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 7 أيام، فيما حصدت الأغنية الجديدة لـ"أريانا" أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال الـ6 ساعات الأولى من طرحها على يوتيوب.

يأتى هذا بعدما أكدت المغنية العالمية أريانا جراندى، أنها ستصدر ألبومها الجديد خلال هذا الشهر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على تويتر، فى وقت سابق: "لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومى هذا الشهر".

وظلت نجمة البوب أريانا جراندى - ​​التى حطمت الأرقام القياسية - صامتة إلى حد كبير بشأن ألبومها السادس فى الاستوديو، وهو متابعة لألبومها الذى طرحته فى العام 2019 " Thank U, Next"، حيث أكدت طرح ألبومها الجديد هذا الشهر، وكان معجبوها قد دشنوا هاشتاج " AG6isComing " بشأن ألبوم أريانا جراندى الجديد.