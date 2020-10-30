شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا الحلو: ملابسى لا تناسب الإسلام ولست ملتزمة لكنى أحب الله وأخاف منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة دنيا الحلو، زوجة محمد عنتر لاعب نادى الزمالك، جمهورها صورة جديدة ارتدت فيها ملابس هندية، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وبعدها بساعات كتبت تدوينة عبر خاصية "ستورى"، قالت فيها: "أعلم أن ملابسى لا تناسب الإسلام نوعًا ما، ولست ملتزمة إلى حد الرضا".

وأضافت دنيا الحلو، فى تدوينتها، "أحب العطور وأتلذذ بسماع الموسيقى، أحب أمى لكنى أغضبها فى بعض الأحيان.. وعندما أحزن أهجر الجميع.. ربما أغتاب أناسًا فى لحظة غضب، لكنى أسعى دومًا لدفن هذا الذنب"، وتابعت "لكنى رغم هذا كله أحب الله حبًا عظيمًا، أخاف منه ولا يخيفنى أحد سواه، الحمد لله على فضيلة الإحساس بالمعصية واللجوء إلى باب الاستغفار.. والله يعلم أننا رغم المعاصى مؤمنون.. الحمد لله بأن الحساب بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد البشر".

وفى السياق ذاته انتشرت صور دنيا الحلو وزوجها لاعب الزمالك، عبر منصات التواصل الاجتماعى، وهو يرافقها خلال نزهتها بأحد المطاعم التى تقدم الطعام الهندى فى مصر، وأثارت صور نزهة لاعب الزمالك محمد عنتر، وزوجته دنيا الحلو، غضب الجمهور الذى رأى من اللاعب عدم الاهتمام والاستعداد الجيد بالمباريات الهامة التى ينتظرها الفريق الأول للزمالك خلال الأيام المقبلة، ومنها مباراة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الرجاء المغربى التى كان مقررًا لها يوم 1 نوفمبر المقبل، حتى تأجلت لأجل غير مسمى.

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