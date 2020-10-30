شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول فعاليات اليوم الجمعة بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عرض عدد من الأفلام، بالإضافة إلى إعلان جوائز مهرجان الجونة، وهذا هو برنامج اليوم :

يعرض بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة التالى:

6:00 مساءً

السجادة الحمراء لحفل الختام

8:00 مساءً

حفل ختام المهرجان

سى سينما 1

12:00 ظهراً

الضربة الكبرى – 106 د

2:45 ظهراً

لا أبكي أبدا – 100 د

سى سينما 2

11:00 صباحاً

بداية – 130 د

2:00 ظهراً

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برنامج الأفلام القصيرة 3 – 95 دقيقة

سي سينما 3

11:15 صباحاً

سوفتي – 97 د

2:15 ظهراً

جوزيب – 74 د

سينما جراند الغردقة

3:00 عصراً

ميكا – 90 د

6:15 مساءً

صبي الحوت – 93 د

8:45 مساءً

تحت نجوم باريس – 93 د

واعلن المهرجان، أمس الخميس، عن جوائز منصة الجونة، حيث فاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني (البحرين، السودان) بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند (المغرب) بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي) وشهادة منصة الجونة السينمائية.

حصل "هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزى صالح (مصر) على جائزة بقيمة 20 ألف دولار أمريكي من شاهد وجائزة بقيمة 10 ألف دولار أمريكي من سباركل كما حصل على مشاركة في إقامة منتدى فيلم إندبندنت الافتراضية المقدمة من فيلم إندبندنت والسفارة الأمريكية، ومشاركة في مبادرة جلوبال فيلم إكسبرشن وغيرها من الجوائز.