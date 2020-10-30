نادية مصطفى تحيى حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة نادية مصطفى حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، كما تشاركها فى إحياء الحفل المطربة سوما، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية الأحد المقبل.



نادية مصطفي

وتطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى الثامنة مساء الأحد الاول من نوفمبر على مسرح النافورة والتى تتواصل لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الاردن، العراق، تونس.

وقالت إيناس عبد الدايم إن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر، وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات، وأشارت إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح، واضافت ان مهرجان الموسيقى العربية أحد أذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الاوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والاغنية العربية.

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تبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقى وعازف الوتيريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

يلى ذلك الحفل الفنى الذى يتضمن مجموعة مختارة من اعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من أحمد محسن، محى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى.

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيى الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، اما الفاصل الاول فيحييه كل من أجفان، رحاب عمر، محمد حسن ووليد حيدر.