بعد تجاهل دعوته إلى مهرجان الجونة.. هذا ما فعله أحمد الفيشاوي

متابعة بتجـــــــــــــرد: تجاهل الفنان أحمد الفيشاوي عدم دعوته إلى حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وواصل عادته التي أثار بها الجدل في الدورات السابقة، فنشر على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة ظهر فيها وهو يغازل زوجته ويقبّلها، وكتب معلّقاً: “مراتي وحبيبتي وبنتي وسندي في الدنيا.. بحبك”.

يُذكر أن غياب الفيشاوي عن فعاليات مهرجان الجونة هو الأول منذ إنشاء المهرجان، حيث تواجد في دوراته الثلاث الماضية، مثيراً الجدل في كل مرة يظهر فيها على السجادة الحمراء.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم “30 مارس” الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد الفيشاوي كلٌ من دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف الشرف.