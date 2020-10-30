أديل تكشف حقيقة ارتباطها بالرابر البريطاني سكيبتا

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد تداول أخبار خلال الأيام الماضية عن قصة حب وارتباط جدي تجمع النجمة العالمية أديل بالرابر البريطاني سكيبتا إسمه الحقيقي: جوزيف جونيور أدينوغا، البالغ من العمر “38 عاماً”، نفت أديل، البالغة من العمر 32 عاماً الخبر عبر صفحتها الرسمية في موقع “أنستغرام” بطريقة ذكية وغير مباشرة.

وشاركت أديل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، وشكرت كافة القائمين على برنامج: “Saturday Night Live” وفريق العمل، بعد الحلقة التي شاركت بها والتي لاقت نجاحاً كبيراً ،ونسبة مشاهدة عالمية عالية جداً.

وهنأت أديل في منشورها الجميع بعيد الهالوين، وتمنت للولايات المتحدة الحظ في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ونفت فيه أيضاً بأسلوب غير مباشر لكنه واضح شائعة ارتباطها بالرابر سكيبتا، قائلة: “سأعود إلى كهفي الآن”، وكتبت بين قوسين أنها “سنغل” أي أنها للآن (غير مرتبطة)”.

نفيد بالذكر أن ما قوى هذه شائعة ارتباط أديل بالرابر البريطاني سكيبتا أكثر، أنهما أصدقاء منذ فترة طويلة، وشوهدا لأكثر من مرّة يستمتعان معاً في أرجاء لندن.