شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يعود من الجونة ليصور مسلسله "فى يوم وليلة".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد رزق تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "في يوم وليلة" اليوم الجمعة، حيث عاد من فعاليات مهرجان الجونة أمس الخميس، وتجمع المشاهد المقرر تصويرها، بينه وبين الفنانين نضال الشافعى وداليا مصطفى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

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ووضعت المخرجة شيرين عادل خطة للانتهاء من التصوير، خاصة أنها مرتبطة بمسلسل جديد مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب للعرض فى شهر رمضان المقبل وترغب فى الحصول على وقت كاف لتحضيرالعمل.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.