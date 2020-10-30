شكرا لقرائتكم خبر عن حفل وبرنامج.. هكذا تنشغل دوا ليبا هذه الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية دوا ليبا عن خططها فى تقديم حفل غنائى مباشر " live streamed " وذلك خلال الشهر المقبل، و هو الخبر الذى أسعد قطاع كبير من محبى وعشاق النجمة الشهيرة حول العالم.

و الحدث الموسيقى الضخم الذى أطلقت عليه دوا ليبا اسم " Studio 2054" سيتم تصويره ، و سيشهد تجربة حية جديدة متعددة الأبعاد، و من المقرر أنه يتم بث الحدث فى 27 نوفمبر المقبل، فى حين ستكون التذاكر متاحة للبيع بدءا من اليوم الجمعة 30 أكتوبر، وسيضم الحدث الكثير من الضيوف الغير متوقعين، وذلك حسب مانشره موقع "بيلبورد".

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و من المقرر أن يضم الحدث العديد من أغنيات ألبومها الأخير "Future Nostalgia" ، إضافة الى عدد آخر من أغنياتها التى حققت نجاح كبير حول العالم.

يذكر أن دوا ليبا فاجأت محبيها خلال الساعا الماضية لتكشف أنها تستعد لأطلاق غد الجمعة أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم "Fever" و التى تعاونت فيها مع المغنية أنجيل "Angèle" ، والأغنية متاحة للطلب المسبق الآن.