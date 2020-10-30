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شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر محمد ممدوح فى مسلسل "تقاطع طرق".. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان محمد ممدوح تصوير مشاهده فى مسلسل "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، والذى يجسد فيه شخصية رجل ميسور الحال ويمتلك مزرعة تعمل فيها منى زكى ويتزوجها ولكنه يخونها مع عائشة بن أحمد، وتتوالى الأحداث بعد ذلك التى تكشف عن العديد من الأمور، ويظهر ممدوح فى المسلسل بلوك مختلف.
مسلسل تقاطع طرق، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله منى زكي للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل أفراح القبة، عام 2016.
محمد ممدوح فى تقاطع طرق
يذكر أن محمد ممدوح يشارك كضيف شرف فى فيلم "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وكارمن بصيبص وإخراج أحمد علاء والمقرر طرحه فى عيد الفطر 2021، كما يظهر كضيف شرف أيضاً فى فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال والمقرر طرحه العام المقبل.
وغاب محمد ممدوح عن دراما رمضان الماضى حيث اكتفى بالظهور كضيف شرف فى مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس، بينما كان آخر مسلسلاتهم "قابيل" فى رمضان قبل الماضى وشاركه البطولة أمينة خليل ومحمد فراج وعلى الطيب ونهى عابدين وأحمد كمال وإخراج كريم الشناوى.
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