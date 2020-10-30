تراند اليوم : نجل مصطفي قمر بطل حريم كريم 2 – تفاصيل

على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، كشف الفنان مصطفى قمر تفاصيل أعماله الفنية المقبلة.

أوضح مصطفى خلال حواره مع الإعلامي إيلي نخلة ببرنامج The Insider بالعربي، أن أنباء الفيلم السينمائي الذي يجمعه بالفنان حميد الشاعري غير مؤكدة حتى الآن، لكن المؤكد حاليا هو تجهيز ديو مع هشام عباس، من المقرر الانتهاء منه قريبا.

وحول موقفه من الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”، أوضح مصطفى أنه تم الانتهاء السيناريو لكن الأزمة في الإنتاج، قائلا: “الورق جاهز والمشكلة في الإنتاج.. يمكن بس نفضي بعد وقت كورونا ونظبط حاجة لطيفة ونعمل حريم كريم 2 بشكل مختلف”، لافتا إلى أن نجله الفنان الصاعد تيام قمر سيتعاون معه في الفيلم، ويظهرا بشكل جديد، ويكون بينهما الكثير من “الخناقات” داخل الفيلم.

كان مصطفى قمر قد أحيا حفل TikTok على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي توقف بسبب الإقبال الكبير على الحفل وتخطيه للعدد المسموح به من قبل وزارة الصحة.