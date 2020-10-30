شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم ستاشر الفائز بالسعفة الذهبية: فخور بالجائزة وأعتبرها طاقة نور فى سنة ظلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج سامح علاء، مخرج فيلم ستاشر الحاصل على جائزة السعفة الذهبية، لليوم السابع إنه فخور بالجائزة ويعتبرها طاقة نور فى سنة ظلامية على السينما، مؤكدا أنه سعيد بالجائزة، خاصة أنها أول جائزة لمصر فى مجال الفيلم القصير ومن مهرجان مهم مثل مهرجان كان.

وأضاف سامح علاء لـ"الخليج 365" أنه حزين لعدم حضور مهرجان الجونة وحضور عرض فيلمه ستاشر مع أهله والجمهور المصري، ولكنه بسبب إقامته في بلجيكا كان الأسهل سفره لكان لاستلام الجائزة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وفي إنجاز عالمي جديد للسينما المصرية إستطاع الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسناريست سامح علاء حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى فى أىّ من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكى فى دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

Advertisements

وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذى عبر عن سعادته وفخره بهذه الجائزة وإن الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.