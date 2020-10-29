أنباء عن تطوير “أبل” لمحرك بحث ينافس “غوغل”

متابعة بتجــــــــــــرد: سرّعت شركة “أبل” العمل على تطوير محرك بحث خاص بها يسمح لصانع “آيفون” بتقديم بديل عن محرك “غوغل”، وفق ما أورده تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”، الأربعاء.
وقال التقرير، الذي استند إلى مصدر لم يسمه، إن هناك علامات على تقنيات البحث تظهر في نظام تشغيل “أبل” الأحدث “أي. أو. إس. 14”.
وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد من هيئات مكافحة الاحتكار التي تقاضي “غوغل” في الولايات المتحدة على خلفية هيمنتها المطلقة على تقنيات البحث.
وأشارت وزارة العدل الأميركية في جزء من دعوى قضائية إلى أن محرك “غوغل” يدفع لشركة “أبل” مليارات الدولارات كي يكون محرك البحث الرئيسي على الأجهزة العاملة بنظام “أي. أو. أس”.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن “أبل” بدأت القيام بأبحاث داخلية من أجل إنشاء محرك بحث خاص بها.
ووفق “فايننشل تايمز”، فقد وظّفت “أبل” قبل عامين جون جياناندريا الذي عمل في “غوغل” كرئيس لقسم البحث والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لبناء قدرات في هذا المجال ولتعزيز قدرات المساعد الشخصي “سيري”.
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