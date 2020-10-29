نيكول مورفي تتحدى سنواتها الخمسين بالفستان الأكثر جرأة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - أطلت عارضة الأزياء الأمريكية السابقة والممثلة ونجمة الإعلام الاجتماعي نيكول مورفي، بإطلالة غاية فى الانوثة والاثارة بصور جديدة التقطها الباباراتزي خلال موعد لتناول الغذاء.
وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد نشرت صورًا لمورفي، التي أعلنت عبر فستان يُظهر أكثر ما يخفي تتحدًىا لعمرها، وكأنها تقول للعالم أنها لا تزال تتمتع بحيوية الشباب التي لم تفارقها لـ لحظة.
نيكول
ظهرت نيكول البالغة من العمر 52 عامًا وهي ترتدي فستان ماكسي طويل بنقشة الزهور، يحتوي فتحتين أسفل كل ساق، كما كُشف عن فخذيها تمامًا، عندما خرجت من سيارتها الفاخرة، لتناول طعام الغداء في Soho House المخصص للأعضاء فقط في ويست هوليوود بعد ظهر الأربعاء.
نيكول
بالإضافة إلى ذلك أكملت الفنانة إطلالتها بصندل أنيق ومجموعة من السلاسل الذهبية حول رقبتها، كما زينت معصمها بمجموعة من الأساور.
بصرف النظر عن نصائح الصحة واللياقة البدنية، تشارك نيكول أيضًا في كثير من الأحيان بعض الرسائل الإيجابية - والكثير من صور سيلفي - مع متابعيها.
نيكول
نيكول
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