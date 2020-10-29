تقارير.. انفصال براد بيت عن عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي

رنا صلاح الدين - بعد ثلاثة أشهر من مشاهدة نجم هوليوود براد بيت مع عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي، تشير التقارير الإخبارية إلى انفصال الثنائي رسميًا.

شوهد الممثل، 56 والموديل الجميلة 27 عامًا، نيكول لأول مرة في موعد في أغسطس. لكن مصدرًا أخبر مجلة "بيج سكس" الامريكية أنهما انفصلا قبل فترة من الوقت. وأضاف مصدر آخر "لم يكن الأمر بهذه الخطورة على الإطلاق".

كان اقتراب الثنائي من بعضهما البعض قد أثار شائعات رومانسية في أغسطس عندما تم رصدهما في مطار لو كاستليه الفرنسي. ذكر شهود أن الاثنين ظهرا في حالة حب للغاية ولم يتمكنا من إبعاد أيديهما عن بعضهما البعض.

كشف أحد المطلعين لمجلة يو إس ويكلي أن براد كان "واقعيًا بشأن العلاقة" منذ أن كان"يعيش في المانيا"وأنه"يعاني من وضع أسري معقد للغاية يحاول حله". وكان الممثل في معركة حضانة مريرة مع زوجته السابقة أنجلينا جولي على أطفالهما الستة.

التقى براد ونيكول لأول مرة في مطعم يمتلكه زوجها الأخير في برلين. يقال إن نيكول ورولاند، 68 عامًا، في علاقة زواج مفتوح.