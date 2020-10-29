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تراند اليوم : مكشوف البطن.. فستان رانيا يوسف يثير ضجة بمهرجان الجونة "صور"

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لفتت الفنانة المصرية ، أنظار الجميع، خلال ظهورها على الريد كاربت منذ قليل، لحضور حفل توزيع جوائز “سيني جونه” بمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، التي حرصت على حضور فعالياتها من اليوم الأول.

وظهرت رانيا، مرتدية فستانًا مكشوف البطن، لونه أزرق ممزوج بالأصفر، وتعمدت انسدال شعرها إلى الخلف، ووضغ مكياج بسيط أظهر ملامحها.

يذكر أن رانيا يوسف، تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال السبعة أيام الماضي، من خلال الفساتين التي ترتديها وتثير جدلًا بسبب جرائتها.

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضية يوم 23 وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث أصبح يمثل أحد أهم المهرجانات السينمائية في الفترة الحالية.

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