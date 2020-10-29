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خالد الصاوي: ندمت على عدم حضوري أولى دورات الجونة السينمائي

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قال النجم خالد الصاوي، أن إصرار إدارة مهرجان الجونة السينمائي على إقامة الدورة  الرابعة يدل على أنهم فدائيين، وذلك لإقامته رغم تحديات المستجد.

 

وقال "الصاوي" خلال المؤتمر الصحفي المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة،  بمناسبة حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، إن المهرجان أصبح له صدى واسع على مستوى المهرجانات السينمائية العربية،

لافتًا إلى أنه شعر بالندم على عدم حضوره لفعاليات الدورة الأولى عقب ردود الفعل الإيجابية التي حظى بها المهرجان.

 

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ويشار إلى أن يعد مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة،

للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.

 

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي، الذي يُقام منذ الجائحة.

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