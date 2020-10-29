شاهد.. لقاء الخميسي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها بصورة جديدة لها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت"لقاء" صورة لها من فعاليات المهرجان، وعلقت عليها قائلة:"إمبارح كنت نفسي، ده أناكل التفاصيل كانت مثالية"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفنوالإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتى 31 من أكتوبر.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: وائل إحسان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في موسم رمضان السابق.
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