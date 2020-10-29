معاداة السامية تعلق عضوية زعيم "العمال" البريطاني السابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب العمال البريطاني المعارض، الخميس، تعليق عضوية زعيمه السابق جيرمي كوربين، بسبب رد فعله تجاه تقرير صادر بشأن "معاداة السامية".

وقال متحدث باسم الحزب: "في ضوء تعليقاته التي صرح بها اليوم، وإخفاقه في التراجع عنها بعد ذلك، علق حزب العمال عضوية جيرمي كوربين لحين الانتهاء من التحقيق".



وكشف التقرير الصادر عن "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" المستقلة عن "إخفاقات خطيرة" فيما يتعلق بالتحقيقات بشأن معاداة السامية في حزب العمال.

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وقالت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" إن التقرير، الذي نُشر الخميس، يأتي مدفوعا بمخاوف بشأن معاداة السامية في حزب العمال، كانت قد ظهرت في السنوات الأخيرة التي تتضمن فترة قيادة الزعيم السابق للحزب، جيرمي كوربين، الممتدة من العام 2015 وحتى العام 2019.

وكان كبير حاخامات المملكة المتحدة، افرايم ميرفس، انتقد بصورة معلنة "جيريمي كوربن" في 2019، واتهمه بالعجز عن منع انتشار "سم" مناهضة السامية في حزبه.

وقال في مقال نشرته صحيفة التايمز، حينها، "إن الطريقة التي عالجت بها قيادة حزب العمال العنصرية بحق اليهود، لا تتطابق مع القيم البريطانية التي نفخر بها وهي الكرامة واحترام الجميع".