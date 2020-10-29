شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور توضح سخونة أحداث مسلسل "خيط حرير".. ومى عز الدين تلفت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة مى عز الدين عرض مسلسلها الجديد "خيط حرير"، المقرر عرضه يوم الاثنين المقبل على قناة on، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث مازالت مى تصور المشاهد الأخيرة من العمل الذى يعد عودة لها بعد غياب عام عن الدراما التليفزيونية.

وكشف صناع العمل عن 10 صور ، توضح سخونة الأحداث فى المسلسل، حيث لفتت مى الانتباه لها بمجرد ظهورها في المشاهد الأولى من البرومو الذى طرحته الشركة المنتجة، وبدا واضحاً أن مى تقدم عملا دراميا مميزاً، وظهرت بشكل مختلف من حيث الأداء التمثيلى، فضلا عن اللوك والشكل والملابس الذى ظهرت بهم ، بالإضافة إلى الديكورات والتصوير، وأداء الممثلين والإخراج بقيادة المخرج إبراهيم فخر، والذى تطور بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة ، وأخيرا كان الصراع الدائر بين مى عز الدين وسوسن بدر، وهو ما ستكشف عنه الحلقات الأولى .

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، فى إطار اجتماعى بجانب التشويق والإثارة والغموض، و يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.