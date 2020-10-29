الفنانة اللبنانية مايا دياب تتحدى كريستيانو رونالدو وتحطم رقما قياسيا

الخميس 29 أكتوبر 2020

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب إنها قبلت التحدي الذي أعلن عنه النجم البرتغالي كريستيانو بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية.



ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستقرام"، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتمرينات البطن، متحدية لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بتمرينات البطن بتجاوز الـ800 عدة، موضحة أنها قبلت تحدي كريستيانو رونالدو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية جمهورها، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وكان كريستيانو رونالدو، المصاب الآن بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلق مبادرة في أبريل/نيسان الماضي لحث الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشاهد منشور رونالدو عشرات الملايين وتحداه المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "نور العين"، والتي أعادت توزيعها وطرحها من جديد قبل عامين، بالاشتراك مع مساري ومغني الراب فرانش موتانا، وحققت الأغنية بعد أقل من يوم لصدورها 760 ألف استماع.