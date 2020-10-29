فيديو ..كاظم الساهر يطرح أغنية "عراقنا" إهداءً للشعب العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

طرح الفنان كاظم الساهر، اليوم الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية"عراقنا" من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

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ونشر الساهر ، الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، كنوع من الترويج لها، وعلق: " هدية من كاظم الساهر للشعب العراقي".

يذكر أن، كاظم الساهر، يواصل خلال الفترة الجارية، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، ومن بينها أغنية "يا وفية" من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي.

وكان كاظم، قد طرح مؤخرًا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه.