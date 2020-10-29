محمد الشرنوبي يعد جمهوره بمفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن مفاجأة سيعلنها، غدا، لجمهوره. ونشر "الشرنوبي" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها: "بكرة فيه مفاجأة حلوة تابعوني هقول لكم هنا، تفتكروا إيه المفاجأة". وطرح محمد الشرنوبي مؤخرًا أغنية "قلبي ارتاح" أهداها لزوجته راندا رياض، وتعتمد فكرة كليب الأغنية على المشاهد الحقيقية من حفل زفافهما الذي أقيم في شهر يونيو الماضي، وتجاوزت حاجز المليون مشاهدة بعد مرور 4 أيام فقط على طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك قبل حذفها، وهي من كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى الحلواني، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

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