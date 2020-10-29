شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: لم أحسم مشاركتى فى الجزء الثانى من "اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة رانيا يوسف لـ"الخليج 365" أنها لم تحسم موقفها من المشاركة فى بطولة الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو، بعدما عرض عليها المخرج معتز التونى الانضمام للعمل الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنها ستتخذ قرارها النهائي بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة

وأثارت رانيا يوسف الجدل خلال حضورها حفل "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى على هامش مهرجان الجونة السينمائى، والذى عرض فيه فيلم شارلى شابلن The Kid، بعد 100 عام من إنتاجه، حيث ارتدت جامب سوت شورت مثير لفتت به الأنظاروهو ما جعلها تتصدر الترند بسبب جرأة ملابسها.



رانيا يوسف

وتنتظر رانيا عرض الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" يوم 8 نوفمبر المقبل، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وتشارك رانيا يوسف فى بطولته إلى جانب أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى واخراج تامر فرج.

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أما المسلسل الثانى فهو "شارع 9" حيث تصوره حالياً للعرض قبل نهاية العام الجارى، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، صبا رفاعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف.



رانيا يوسف



رانيايوسف