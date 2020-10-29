رونالدو يثير الجدل بعد تصريحه …” فحص كورونا مجرد هراء”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أثار أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بعد تصريحه عقب تأكيد عدم مشاركته في مباراة يوفنتوس وبرشلونة اليوم الأربعاء.

استاء مدافع يوفينتوس رونالدو من نتيجة فحص كورونا الأخيرة، والتي ظهرت (إيجابية)، مما حرمه من خوض مباراة القمة بين يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ونشر رونالدو صورة له عبر إنستغرام وهو مبتسم، وكتب تعليقا يقول: “أشعر بأنني بخير وبحالة صحية جيدة، فحص كورونا مجرد هراء”.

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وأصيب رونالدو بالفيروس خلال وجوده مع منتخب البرتغال يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وكان يأمل في اللحاق بمواجهة البرسا الليلة، لكن النتيجة ظلت موجبة، مما حرم جماهير العالم من الاستمتاع بمواجهة ثنائية مرتقبة ضد ليونيل ميسي.

ويؤكد رونالدو أنه في حالة بدنية جيدة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباته المنزلية، لكنه اضطر لعزل نفسه دون مخالطة أفراد أسرته لحين تحول النتيجة إلى (سلبية).

ونشرت صحيفة “الصن” البريطانية تقريرا عن المنازل التي عاش بها رونالدو خلال مسيرته الاحترافية في البرتغال وإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا حاليا.

وقالت إن النجم البرتغالي يمتلك 6 منازل تنقل بينهما خلال مشواره مع كرة القدم، حيث يمتلك بيتين في ماديرا البرتغالية مسقط رأسه، ومثلهما في إسبانيا، أحدهما في مدريد والآخر في ماربيا، بالإضافة لمنزل في مانشستر حيث لعب في صفوف اليونايتد ٥ سنوات، ومنزله الحالي في تورينو بإيطاليا، والذي يعيش فيه بعد الانضمام ليوفنتوس.