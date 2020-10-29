تراند اليوم : أصالة غلطت في قعدة الرجالة : عقلهم صغير – إتفرج

فاجأت أصالة مقدمي برنامج قعدة رجالة النجوم نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، بهجوم قاسي على الرجال في بداية الحلقة لتقول “الرجالة ما فيهم عقل” فما التجارب التي مرّت بها أصالة تجعلها تقر بذلك وتفتح قلبها للتحدث عن مواضيع مختلفة واجهتها بعد الانفصال والمشاعر المتضاربة من حب وخيانة ووجع وحزن، وهذا ما ستكشفه الحلقة.

وخلال الحلقة، حاول النجوم الثلاثة الدفاع عن أنفسهم، ومحاولة إثبات أن ليس كل الرجال مثلما تظن أصالة، وأن قلب الرجل أكثر مرونة وبإمكانه تقبّل الكثير من الاحتمالات، أما أصالة، فتمسّكت برأيها حتى النهاية، فمن ينتصر في الحلقة المقبلة؟

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.

وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.