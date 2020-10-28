بالصور.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في الجونة بحقيبة باهظة الثمن.. تعرف على سعرها

رنا صلاح الدين - خطفت الفنانة المصرية إلهام شاهين الأنظا على السجادة الحمراء لفعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة مميزة وحقيبة باهظة الثمن.

إلهام شاهين ظهرت مرتدية فستان أوف وايت منقط بالأسود من الساتان، فوقه كارديجان بنفس اللون، وجمعت شعرها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمجوهرات رقيقة.

الهام شاهين

ونسقت معه حقيبة سوداء مزينة برسمة نحلة معدنية واستراسات لامعة، من اللعلامة التجارية "جوتشي"، ويبلغ سعرها 2300 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 36 ألف جنيه مصري.

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الهام شاهين

ومن ناحية اخرى، تستعد الفنانة إلهام شاهين للعودة للدراما من جديد، حيث بدات التحضير لعمليين دراميين، إحداهما ستتعاون خلاله مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ولكنه مازال في التحضيرات الأولى له، والمسلسل الأخر هو "قلبي يحبك يا دنيا"، الذي يعد الجزء الثاني من فيلم "يا دنيا يا غرامي"، الذي قدمته إلهام عام 1996، وتعاونت فيه مع كلا من الفنانين، ليلى علوي، وهالة صدقي، وهشام سليم، والراحل حسينالإمام، والراحلة ماجدة الخطيب، وآخرين، ومن تأليف محمد حلمي هلال، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

الهام شاهين