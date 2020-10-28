تراند اليوم : فيديو| رد مفاجئ من إعلامية شهيرة على تشبيهها بـ "علي الشريف"

تعرضت ملابس الفنانات المشاركات في مهرجان الجونة السينمائي، للسخرية والانتقادات اللاذعة على شبكات منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الإعلامية إنجي علي واحدة من هؤلاء الذين تعرضوا لتعيلقات ساخرة على إطلالتها على السجادة الحمراء، مرتدية فستان أبيض قصير من الساتان مع أكمام طويلة ومربوط من الأسفل.



وواجهت إنجي السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن هناك من شبهها بالفنان الراحل علي الشريف في أحد مشاهد أفلامه.

وقالت إنجي في ردعا علي هذا، إنها لم تنزعج على الإطلاق منه، بل أعجبت كثيرا بالتعليقات وضحكت عليها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".