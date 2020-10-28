فن ومشاهير

يسرا مع وفاء الكيلاني في برنامج السيرة

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تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنانة الكبير يسرا، في حلقة جديدة من برنامجها السيرة، الذي يعرض على قناة DMC الفضائية.

تذاع الحلقة على مدار يومي الجمعة والسيت في تمام الساعة الـ

11 مساءً على قناة dmc.

 

تتناول الحلقة كواليس أعمال يسرا الفنية، بجانب لقطات انسانية وسرية من حياتها الشخصية التي اختصتها للبرنامج.

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يأتي برنامج "السيرة" لوفاء الكيلاني، بعد غيابها عامين عن الشاشة الإعلامية، بعد آخر برامجها "تخاريف"، الذي تم عرضه عام 2018،  شمل عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم"أحمد فهمي، فيفي عبده، وائل كفوري، أنغام، نانسي عجرم".

شاهد برومو الحلقة من هنا

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