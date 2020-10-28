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رنا صلاح الدين - كشف الفنان نبيل الحلفاوي السبب وراء تغيبه عن مهرجان الجونة بدورته الرابعة، رغم تواجد نخبة كبيرة من نجوم الفن.
وكتب متابع سؤالًا له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" كنا نفسنا نشوفك في مهرجان الجونه يا قبطان".
ومن جانب الحلفاوي رد قائلًا:" بقالي سنين ما بحضرش مهرجانات.. وبعتذر عن أية مناسبات عامة. ودي مش حاجة كويسة يعني. لكن أهو ده اللي حاصل."
نبيل الحلفاوي
وتفاعل العديد من متابعيه مع الرد، وجاءت تعليقاتهم كالتالي:"أحسن قرار أخدته، و الله خير ما فعلت من اللي بنشوفه و بنسمعه، ينفع اللي بيحصل ف الجونه ده يا ريس"، ويبدو أن ردود أفعالهم بسبب فستاتين النجمات اللاتي أثارت حالة كبيرة من الجدل.
على جانب آخر يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولكنه خرج لينافس في الموسم الرمضاني المقبل.
مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، ونبيل الحلفاوي، ومن إخراج حسام علي، وتأليف عبد الرحيم كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يكشف سبب غيابه عن مهرجان الجونة.. والجمهور: "أحسن قرار خدته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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