شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى : أتوقع للراقصة لورديانة مستقبل كبير وسعيد بالعمل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب الشعبى محمود الليثى عن مشاركة الراقصة البرازيلية لورديانة في كليبه الجديد الذى يحمل اسم "قشطة بالزبادى" التي تم تصويره في أحد الفنادق بمنطقة الزمالك والذى استغرق عدة ساعات والمقرر طرحه بعد يومين كما أكد الليثى في تصريحات لـ"الخليج 365" معربا عن سعادته بالعمل مع لورديانة ويتمنى أن ينال الكليب إعجاب جمهوره ويقدمه بشكل جديد عن أغانيه السابقة وتحمل الأغنية جو من الفرحة، مضيفا أنه يتوقع للراقصة لورديانة مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة .





أغنية "قشطة بالزبادي" تجمع المطرب محمود الليثي والراقصة البرازيلية لورديانة، وهي من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور اجنبي، توزيع ومكساج ساسو.





وأحدثت الراقصة البرازيلية ضجة كبيرة مؤخرا وأصبحت حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.

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وانتهى المطرب الشعبى محمود الليثى مؤخرا من تسجيل أغنية سينجل جديدة، بعنوان"اللي خدنا باستهانة"، وكلمات مطلع الأغنية تقول الأغنية "اللي خدنا باستهانه عشان لقانا طيبين..بكره يندم علي الاهانه بس قلبي يقول امين". والأغنية من كلمات كريم ريدى وألحان كامل الجندى، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو الكليب الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية حسبما أكد الملحن كامل الجندى سابقا لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى انتهى الليثى مؤخراً مع نجوم الأغنية الشعبية "عبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، من تصوير أغنية "حملوني" داخل فى فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.