شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى تشوق جمهورها لعملها الجديد "رسول المحبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة اللبنانية ​أمل حجازى، جمهورها عن​ عن استعدادها لطرح عملها الديني الجديد، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف​.

ونشرت أمل حجازى، عبر حسابها على تويتر صورة لها وكتبت عليها قائلة: "انتظروا انشودتي الجديدة رسول المحبة قريباً".



أمل حجازى

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وفى سياق آخرأعربت المطربة اللبنانية أمل حجازي، عن حزنها من الحالة التى وصلت إليها بلادها من تأزم الوضع الاقتصادى وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت، وغردت عبرحسابها على تويتر، قائلة:" غير رب العالمين ما في شيء بينقذ لبنان".

وكانت قد هاجمت الفنانة أمل حجازى، الحكام والسياسيين اللبنانيين، مشيرة إلى أن كل شخص من الحكام تسبب فى حرب، قائلة "كل واحد من حكامنا عمل بلبنان حرب وتسمّت الحرب بأسمائهم يعنى كل واحد فى برقبته آلاف القتلى يعنى لو شافو لبنان مدمر وشعبه مقتول بالنسبة الهم مشهد أكتر من عادى، وآخر فترة الطائفية بلغت ذروتها".

وفى سياق آخر أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازى، عن حزنها عن حالة الطائفية التى يعيشها الشعب اللبنانى وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا بحياتى ما شفت ولا هشوف شعب طائفى متل اكترية الشعب اللبنانى ولك انتو حرام يكون عندكن بلد متل لبنان مزرعة وكتيرة عليكن".