ضيوف "الجونة السينمائي" العرب والأجانب يخضعون لاختبار "كورونا" قبل سفرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، عن قراره بتوفير اختبار فيروس كورونا pcr، لجميع ضيوف دورته الرابعة من عرب وأجانب، وهو القرار الذي اتخذه مهرجان الجونة منذ التحضير للدورة الحالية.

وجاء في بيان صحفي "يأتي الاختبار ليتمكن ضيوف المهرجان من الصعود للطائرة والعودة إلى بلادهم، طبقا لقيود السفر التي وضعتها الدول للحفاظ على سلامة مواطنيها من فيروس كورونا".

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ويعتبر إجراء الاختبار من الإجراءات الإحترازية التي وضعتها إدارة المهرجان للإطمئنان على ضيوفه قبل مغادرتهم وتسهيل عودتهم إلي بلادهم بشكل آمن.

ويضع مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4 العديد من الإجراءات الإحترازية، إذ يتعاون مع وزارة الصحة في توفير كافة المستلزمات للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة ضيوف المهرجان وذلك من خلال توفير المطهرات والكمامات في مناطق تواجد الضيوف، إضافة إلى التأكيد على التباعد الإجتماعي بالأماكن المغلقة وقاعات السينما، إذ يضع المهرجان فاصل ورقي بين كل مقعد وأخر مع إلزام الحضور بارتداء الكمامة والكاشف الحرارة المتوفر على مداخل القاعات وأبواب الفنادق المستضيفة لنزلاء المهرجان.

كما يشهد محيط فعاليات المهرجان تواجد العديد من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع أي عارض صحي يتعرض له ضيف من ضيوف المهرجان.