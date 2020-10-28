وفاة 30 شخصاً في كوستاريكا… والسبب الكحول المغشوش!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

فارق 30 شخصاً الحياة مسمومين بالميثانول بعد تناولهم كحولاً مغشوشاً بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه.

وبحسب وزارة الصحة في كوستاريكا فإنه من أصل 65 شخصاً تسمّموا بالميثانول من جراء تناولهم الكحول المغشوش، توفي 30 شخصاً هم 27 رجلا وثلاث نساء.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها الوزارة، السبت، أفادت بوفاة 20 شخصاً في واقعة التسمّم بالكحول المغشوش التي رصدت السلطات الصحية والأمنية أول المؤشرات على حصولها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري حين سجّلت أولى الوفيات الناجمة عن التسمّم بالميثانول في حيّ لا كاربيو الشعبي في جنوب العاصمة سان خوسيه.

Advertisements

وسجّلت العشرات من حالات التسمّم الأخرى المشتبه بها في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتسمّم هؤلاء بعد تناولهم كحول قصب السكّر المعروف باسم غوارو.

وداهم محقّقو وزارة الصحة والشرطة أكثر من 300 مؤسسة تجارية لجمع عيّنات من مشروب غوارو لفحصها مخبرياً.

وصادرت السلطات أكثر من 16 ألف زجاجة من هذا المشروب الكحولي.