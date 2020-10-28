فيديو| أحمد العوضي لزوجين تسبب في أذيتهما: "بعتذرلهم قدام مصر كلها"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان أحمد العوضي، كواليس الشائعات التي طالت رجل وزوجته بعد ظهورهما في صورة قام بنشرها ظهر من خلاله رفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

وقال العوضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "التاسعة":"الناس توقعت ان الراجل ده قاعد مع واحدة مش مراته وأن مراته عرفت وطلبت الطلاق وبدأ الموضوع ينتشر على السوشيال ميديا على هذا التوقع أنه أكيد لدرجة أن أنا صدقت وفي نفس الوقت مش عارف أعمل ايه خاصة أنه اتأذى بسببي".

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وأضاف:" الراجل بعتلي على انستجرام بيقولي أنا متضايق واتأذيت انا وزوجتي، احنا كنا بنتعشى ولقيت الناس كلها بتتكلم علينا وطلعوني بخون مراتي.. فأنا اعتذرتله، وانا احترمتوا وقولتله هكتب كلام أوضح فيه الموقف".

وتابع حديثه قائلًا:"أنا أسف جدا لو الكلام ده كان ضايقك.. انا بعتذرلك قدام مصر كلها انت وزوجتك المصون".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وجسد خلال أحداث العمل شخصية الإرهابي هشام عشماوي.