تراند اليوم : رانيا يوسف ريحت الكل وقلعت البطانة فوق وتحت .. بالفيديو والصور

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل منذ بداية تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة حتي اليوم، بسبب جرأتها في اختيار ملابسها.

وظهرت رانيا يوسف بفستان يظهر الملابس الداخلية للفنان مما خلق حالة من الغضب من الجمهور بسبب هذا الظهور

وقالت في تصريح تليفزيوني: “”طول عمري بلبس لبس جريء من قبل ما أدخل الوسط الفني، تربيتي كده ودي شخصيتي مش هغيرها عشان حد”.

لكن لو عدنا لفستان البطانة الشهير، الذي حقق لرانيا يوسف شهرة ونجاح لم تحققه كل اعماله السينمائية مجتمعة، ولا زيجاتها المتكررة كلها، فيتذكر الجميع ما قالته ان البطانة ساحت ” راحت مطرح ما راحت” او اختفت .. بفعل فاعل، ففي المهرجانات كما في الموالد عليك ان تحترش من النشالين من النشالين احترس.

وزعمت ايضا ان المصور ” النوتي ” التقط لها صورا أظهرت ” خلفية ” غير حضارية بالمرة، وكشفت عما لا يجب الكشف عنه.

وانها نادمة وعيطت وبكت وصعبت على الناس كلها.

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الان .. ها هي رانيا يوسف .. قامت بتأييف الفستان السابق، ونزعت بطانته العلوية والسفلية، وقصت ديله، ليتحول لشورت ساخن، وخرجت تتباهى به في مهرجان الجونة.

ولا عزاء للبطانة .. ولا الحياء كمان

ومبروك عليها مرجيحة التريند

كانت الفنانة رانيا يوسف، قد شاركت متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة جريئة وارتدت شيميز قصير.

وأخر مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل “الآنسة فرح” الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.